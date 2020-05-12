2020-05-12T18:07:43+03:00
Общество

За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей

Из них только 21 - в областном центре, остальные - по всему региону
Маргарита Акагиева
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Всего в Кировской области за четыре дня предотвратили 928 нарушений ПДД. Фото: vk.com/gibdd43Всего в Кировской области за четыре дня предотвратили 928 нарушений ПДД. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирове 70 водителей поймали пьяными за рулем. Об этом сообщает областное ГИБДД.

Четыре выходных дня выдались урожайными для кировских гаишников. По статистике ведомства, с 8 по 11 мая 2020 года по Кировской области сотрудники ГАИ предотвратили 928 нарушений ПДД. Из особо наглых - поймали 70 пьяных водителей и 51 «бесправника».

Что касается статистики по областному центру, то в нем из вышеуказанных 70 нетрезвых водителей городским гаишникам встретился 21 человек. Из 51 автомобилиста, лишенного или не имеющего права управления, 19 - кировские. А всего предотвратили в областном центре 557 нарушений. Неплохой урожай. Жаль, что в таком печальном ключе.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за езду в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторной поимке пьяного за рулем ответственность грозит уже не административная, а уголовная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей
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