Кировчанин потерял полмиллиона, надеясь сэкономить на покупке квадроцикла
Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стал 32-летний кировчанин. Мужчина собирался купить квадроцикл. Объявление о продаже «четырехколесника» кировчанин нашел на популярном интернет-сайте объявлений. Связавшись с продавцом в мессенджере, он договорился о сделке и перевел предоплату в сумме 510 тысяч рублей. Но после оплаты продавец перестал выходить на связь, а квадроцикл так и не доставили новому владельцу.
Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
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ИСТОЧНИК KP.RU