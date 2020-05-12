2020-05-12T16:13:36+03:00
Общество

В Кировской области объявили метеопредупреждение

Ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду
Виктор Карпов
Поделиться:
13 мая в Кировскую область придет холодный фронт.13 мая в Кировскую область придет холодный фронт.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 13 мая, синоптики ожидают понижении температуры до +10...+12°C. В область придет холодный фронт. Днем будет пасмурно, а к вечеру возможны дожди. По прогнозу Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе ожидаются порывы ветра до 19 м/с. В связи с этим МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За четыре дня кировские гаишники поймали 70 пьяных водителей
Ну, с Богом: Великорецкий крестный ход все-таки состоится
Кировский филиал АО «Россельхозбанк» выдал более 1,5 млрд рублей аграриям с начала 2020 года
Кировчанин потерял полмиллиона, надеясь сэкономить на покупке квадроцикла
По данным агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество камер видеонаблюдения для юридических лиц
«УРАЛХИМ» поздравил ветеранов с юбилеем Великой Победы
РСХБ предлагает кировчанам открыть счет в драгоценных металлах
В Кировской области объявили метеопредупреждение
«Дыши со мной»: кировчане собрали маски и антисептик для больных муковисцидозом горожан
Кировчане увидят сближение Луны, Сатурна и Юпитера
В Кировской области ввели масочный режим
На новые учебники для школ Кировской области потратят 36 миллионов рублей
В Кирове в ДТП погибла 87-летняя пенсионерка
Коронавирус в Кирове: более 900 случаев заражения инфекцией
В Кирово-Чепецке мебельная компания не платила зарплату своим работникам
В Кирове в пожаре погибли три человека
В Кировской области продажу алкоголя в точках общепита могут запретить
Песни, концерты и огромные открытки на асфальте: как прошел День Победы в Кирове
Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы
Сезон дождей: погода на рабочую неделю в Кировской области
Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения
Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа
В Кирове из аварийного 170-летнего дома не может съехать инвалид-колясочница
Кировскую область ждут заморозки после 13 мая