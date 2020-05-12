2020-05-12T14:52:44+03:00
Общество

«Дыши со мной»: кировчане собрали маски и антисептик для больных муковисцидозом горожан

На призыв о помощи откликнулись как простые жители, так и предприниматели
Алена Михайлова
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Кировчане собрали более 200 штук масок, антибактериального мыла и антисептика. Фото: admkirov.ruКировчане собрали более 200 штук масок, антибактериального мыла и антисептика. Фото: admkirov.ru
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В Кирове завершилась акция «Дыши со мной», направленная на сбор помощи для больных муковисцидозом горожан. Этим генетическим заболеванием, нарушающим работу органов дыхания, в нашем городе страдают 38 человек. И в период пандемии коронавируса особенно важно защитить людей с подобными болезнями. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Акцию организовали Центры местной активности 10 и 11 округов совместно с благотворительным фондом «Сила Жизни». На их призыв откликнулись неравнодушные кировчане, представители бизнеса и предприятий. Совместно жители города собрали более 200 штук медицинских масок, антибактериального мыла и антисептика для больных муковисцидозом людей.

Центр местной активности Октябрьского района выражает благодарность всем, кто принял участие в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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