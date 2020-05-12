2020-05-12T14:35:06+03:00
Общество

Кировчане увидят сближение Луны, Сатурна и Юпитера

Небесные светила будут доступны для наблюдения в ночь на 13 мая
Анастасия Трефилова
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Так явление будет выглядеть в ночном небе. Фото: vk.com/astro_kirovТак явление будет выглядеть в ночном небе. Фото: vk.com/astro_kirov
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Кировчане увидят Луну, Сатурн и Юпитер, которые сблизятся в ночном небе. Явление произойдет в ночь на 13 мая. Правда, чтобы увидеть его, придется либо встать пораньше, либо лечь спать попозже - сближение произойдет в 01.50. Об этом сообщает группа «Любительская астрономия в Кирове».

Чтобы пронаблюдать за сближением светил, смотреть нужно на юго-восток. В бинокль вполне можно будет увидеть Луну и две красивые планеты Солнечной системы. В течение часа их можно будет наблюдать низко над горизонтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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