На новые учебники для школ Кировской области потратят 36 миллионов рублей
В школы Кировской области планируют закупить 61213 новых учебников. Для этих целей область выделит 36,4 миллиона рублей. Один учебник обойдется кировскому бюджету в 594 рубля.
Как сообщила региональный министр образования Ольга Рысева, учебники поступят к 1 сентября. Для школьников приобретут новые книги по трем основным предметам: математике, русскому языку и литературе. Учебники также закупят для детей с ограниченными возможностями.
Региональный Минобр рассчитывает получить лицензию и на право пользоваться электронными учебниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU