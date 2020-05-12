2020-05-12T12:39:25+03:00
Общество

На новые учебники для школ Кировской области потратят 36 миллионов рублей

Стоимость одной книги составит 594 рубля
Виктор Карпов
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Учебники поступят к 1 сентября.Учебники поступят к 1 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В школы Кировской области планируют закупить 61213 новых учебников. Для этих целей область выделит 36,4 миллиона рублей. Один учебник обойдется кировскому бюджету в 594 рубля.

Как сообщила региональный министр образования Ольга Рысева, учебники поступят к 1 сентября. Для школьников приобретут новые книги по трем основным предметам: математике, русскому языку и литературе. Учебники также закупят для детей с ограниченными возможностями.

Региональный Минобр рассчитывает получить лицензию и на право пользоваться электронными учебниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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