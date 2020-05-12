В Кирове в ДТП погибла 87-летняя пенсионерка

12 Май 2020 2020-05-12T11:39:48+03:00

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В Кирове на ул. Горького водитель Skoda Octavia врезался в стоящий на обочине автомобиль Suzuki, после чего машина съехала с дороги и влетела в дерево. Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла 11 мая, в 12.15. За рулем Skoda находился 59-летний мужчина. В результате ДТП 87-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda Octavia погибла.

Еще одно ДТП произошло 10 мая на трассе в Оричевском районе. 23-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил двух пешеходов, которые шли по обочине. В результате аварии 36-летняя женщина и 2-летняя девочка срочно госпитализированы.

Водитель автомобиля Lada Kalina сбил двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

С 8 по 11 мая, на территории Кировской области произошло 17 аварий, в которых один человек погиб и 21 получил травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU