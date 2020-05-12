В Кирове в пожаре погибли три человека

12 Май 2020 2020-05-12T10:49:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в понедельник, 11 мая, в 14.02. В садовом товариществе «Домостроитель-2» в городе Кирове загорелся дачный домик. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Прибывшие спасатели сумели ликвидировать огонь за 45 минут. Всего на месте ЧП работали 16 человек и 4 единицы техники. Как сообщили в СК по Кировской области, на месте пожара обнаружили тела трех человек: ребенка семи лет и двоих взрослых.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту трагедии, которая поможет установить причины возгорания и смерти людей. По результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU