2020-05-12T10:49:20+03:00
Происшествия

В Кирове в пожаре погибли три человека

В одном из садоводств сгорел дачный домик
Виктор Карпов
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В садовом товариществе «Домостроитель-2» в городе Кирове загорелся дачный домик. Фото: 43.mchs.gov.ruВ садовом товариществе «Домостроитель-2» в городе Кирове загорелся дачный домик. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Трагедия произошла в понедельник, 11 мая, в 14.02. В садовом товариществе «Домостроитель-2» в городе Кирове загорелся дачный домик. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области.

Прибывшие спасатели сумели ликвидировать огонь за 45 минут. Всего на месте ЧП работали 16 человек и 4 единицы техники. Как сообщили в СК по Кировской области, на месте пожара обнаружили тела трех человек: ребенка семи лет и двоих взрослых.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту трагедии, которая поможет установить причины возгорания и смерти людей. По результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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