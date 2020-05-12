2020-05-12T09:10:40+03:00
Общество

В Кировской области продажу алкоголя в точках общепита могут запретить

Решение примут по результатам мониторинга предприятий этой отрасли
Алина Сашина
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В точках общепита с площадью торгового зала менее 20 кв. метров, расположенных в жилых домах, нельзя будет продавать спиртные напитки .В точках общепита с площадью торгового зала менее 20 кв. метров, расположенных в жилых домах, нельзя будет продавать спиртные напитки .Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 5 мая в России вступил в силу закон, который запрещает продажи алкоголя в предприятиях общепита. Правда, только в тех, что имеют площадь торгового зала менее 20 кв. метров и расположены в жилых домах или на близлежащих территориях. Но регионы получили право ужесточить эти меры. Например, запретить розничную продажу спиртных напитков во всех точках общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, независимо от их площади.

В региональном Минэкономразвития сообщили, что сейчас устанавливают количество таких объектов и размер площади их залов для обслуживания посетителей.

- По результатам мониторинга и предложений органов местного самоуправления будет проработан вопрос о целесообразности увеличения площадей зала для обслуживания посетителей либо полном запрете продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, - пояснили в министерстве.

Напомним, что в Кировской области действует региональный закон, ограничивающий продажи алкоголя по времени, условиям и местам торговли. Согласно этому документу, в торговых точках запрещено продавать спиртные напитки с 23.00, а по воскресеньям даже с 22.00, до 10.00. Исключения составляют предприятия общественного питания: рестораны, бары, кафе, кофейни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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