2020-05-11T16:28:59+03:00
Общество

Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы

Монумент появился в одном из поселков Подосиновского района
Мария Петрова
Поделиться:
Памятник поставили в поселке Демьяново. Фото: kprf43.ruПамятник поставили в поселке Демьяново. Фото: kprf43.ru
Изменить размер текста:

В Подосиновском районе открыли памятник Сталину. Монумент установили в честь 75-летия Великой Победы. Такую информацию сообщает пресс-служба кировского областного отделения КПРФ.

Памятник поставили на средства, собранные местными жителями и Подосиновским районным отделением партии. Теперь он установлен в поселке Демьяново.

Члены КПРФ согласны с тем, что личность Сталина вызывает в народе неоднозначную реакцию. Однако вместе с тем они считают, что это своего рода индикатор, показывающий, что из себя представляет человек.

Кроме того, известно, коммунисты планируют установить еще один памятник Сталину, но уже в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песни, концерты и огромные открытки на асфальте: как прошел День Победы в Кирове
Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы
Сезон дождей: погода на рабочую неделю в Кировской области
Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей
Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения
Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа
В Кирове из аварийного 170-летнего дома не может съехать инвалид-колясочница
Кировскую область ждут заморозки после 13 мая
Коронавирус в Кировской области: общее количество зараженных превысило 850 человек
75 лет Победы: как прошли праздничные мероприятия в Кирове
Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление
75 лет Победы: в Кирове отремонтируют дороги
Сотрудники ФСБ арестовали руководителя офиса энергетической компании
75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов
Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку
Известны сроки окончания учебного года в Кировской области
75-лет Победы: кировчане создали стрит-арт открытки к 9 Мая
Коронавирус в Кирове: 45 новых случаев заражения
75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина