Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы

11 Май 2020 2020-05-11T16:28:59+03:00

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В Подосиновском районе открыли памятник Сталину. Монумент установили в честь 75-летия Великой Победы. Такую информацию сообщает пресс-служба кировского областного отделения КПРФ.

Памятник поставили на средства, собранные местными жителями и Подосиновским районным отделением партии. Теперь он установлен в поселке Демьяново.

Члены КПРФ согласны с тем, что личность Сталина вызывает в народе неоднозначную реакцию. Однако вместе с тем они считают, что это своего рода индикатор, показывающий, что из себя представляет человек.

Кроме того, известно, коммунисты планируют установить еще один памятник Сталину, но уже в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU