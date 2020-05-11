Кировские коммунисты установили памятник Сталину в честь 75-летия Великой Победы
В Подосиновском районе открыли памятник Сталину. Монумент установили в честь 75-летия Великой Победы. Такую информацию сообщает пресс-служба кировского областного отделения КПРФ.
Памятник поставили на средства, собранные местными жителями и Подосиновским районным отделением партии. Теперь он установлен в поселке Демьяново.
Члены КПРФ согласны с тем, что личность Сталина вызывает в народе неоднозначную реакцию. Однако вместе с тем они считают, что это своего рода индикатор, показывающий, что из себя представляет человек.
Кроме того, известно, коммунисты планируют установить еще один памятник Сталину, но уже в Кирове.
ИСТОЧНИК KP.RU