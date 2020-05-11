Сезон дождей: погода на рабочую неделю в Кировской области
В Кировской области установится сезон дождей. После выхода с майских праздников работающую часть населения ожидают погодные сюрпризы. «Комсомолка» публикует традиционный прогноз на рабочую неделю, подготовленный с помощью gismeteo.ru.
Вторник, 12 мая, начнется с солнышка и тепла. На начало рабочей недели синоптики прогнозируют до +18 градусов и ясную погоду с самого утра. Начиная с полудня, небо затянется тучами. Порывы ветра местами будут достигать 10 м/с, что не слишком неприятно при достаточно теплой погоде.
Среда, 13 мая, станет отправной точкой. Днем до +19 градусов и переменная облачность. К 21 часу температура опустится до +12 и зарядит самый настоящий ливень, который прекратится лишь глубокой ночью.
Четверг, 14 мая, порадует солнцем ранних пташек. Тем, кто встает ближе к полудню, не повезет - небо затянет тучами. Теплом этот день тоже не сможет похвастаться: всего до +12 градусов. Ближе к ночи снова пойдет дождь.
Пятница, 15 мая, обещает быть сырой и промозглой. Дождь будет лить с самого утра и до ночи. Столбики термометров покажут максимум +12 градусов, а к ночи эта отметка и вовсе спустится до +7, так что одевайтесь теплее.
ИСТОЧНИК KP.RU