Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей
Такую сумму выделили на наш регион из федерального бюджета
Первые выплаты поступят уже в мае - за отработанный апрель.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Кировским медикам, работающим на передовой борьбы с коронавирусом, выплатят 122 миллиона рублей из государственного бюджета. Правительство РФ утвердило на эти цели более 12 миллиардов рублей для распределения между регионами.
В 2020 году на Кировскую область выделят 122282700 рублей. Все они пойдут на выплаты врачам, помогающим зараженным коронавирусом, за особые условия труда и повышенную нагрузку. Напомним, что первые федеральные выплаты медикам должны поступить уже в мае - за отработанный на передовой месяц апрель.
ИСТОЧНИК KP.RU