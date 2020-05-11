Кировские врачи, помогающие больным с коронавирусом, получат 122 миллиона рублей

11 Май 2020 2020-05-11T13:05:53+03:00

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Кировским медикам, работающим на передовой борьбы с коронавирусом, выплатят 122 миллиона рублей из государственного бюджета. Правительство РФ утвердило на эти цели более 12 миллиардов рублей для распределения между регионами.

В 2020 году на Кировскую область выделят 122282700 рублей. Все они пойдут на выплаты врачам, помогающим зараженным коронавирусом, за особые условия труда и повышенную нагрузку. Напомним, что первые федеральные выплаты медикам должны поступить уже в мае - за отработанный на передовой месяц апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU