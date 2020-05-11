Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения
В Кировской области продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. На утро 11 мая выявлено еще 38 заболевших. Однако и число выздоровевших пациентов стремительно растет - из инфекционных стационаров выписали сразу 61 человека.
Таким образом, по состоянию на 11 мая в Кировской области зарегистрировано:
- 892 случая заражения коронавирусом;
- 324 пациента выздоровели;
- 5 человек умерло;
- 5370 кировчан, из них 602 ребенка, находятся на домашнем карантине;
- более 1600 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;
- 1244 кировчан прошли тест на коронавирус.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ нет. Заболевшие получают лечение и медицинскую помощь в полном объеме.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU