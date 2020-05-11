Коронавирус в Кирове: почти 900 случаев заражения

11 Май 2020 2020-05-11T14:15:17+03:00

За минувшие сутки 1244 кировчан прошли тест на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В противовес им уже более 300 человек победили болезнь

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В Кировской области продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. На утро 11 мая выявлено еще 38 заболевших. Однако и число выздоровевших пациентов стремительно растет - из инфекционных стационаров выписали сразу 61 человека.

Таким образом, по состоянию на 11 мая в Кировской области зарегистрировано:

- 892 случая заражения коронавирусом;

- 324 пациента выздоровели;

- 5 человек умерло;

- 5370 кировчан, из них 602 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- более 1600 исследований на коронавирус проведено за минувшие сутки;

- 1244 кировчан прошли тест на коронавирус.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ нет. Заболевшие получают лечение и медицинскую помощь в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU