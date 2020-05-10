Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа
Правительство нашего региона разрабатывает план по постепенному снятию ограничений из-за карантина. Руководить процессом будут специалисты из областного Роспотребнадзора. Все ограничения пройдут в три этапа.
На первом работать начнут некоторые предприятия сферы услуг и мелкие торговые точки. В каждой из них установят «порог» максимального числа посетителей. На улицах можно будет заниматься спортом и гулять. Но появляться в местах массового скопления пока еще запрещено.
На втором этапе откроются более крупные торговые площадки, возможно, торговые центры. Образовательные учреждения тоже смогут преступить к работе.
Третий этап подразумевает открытие всех предприятий, магазинов, организаций сферы услуг и точек общественного питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU