2020-05-10T16:24:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие карантина в Кировской области пройдет в три этапа

Решение будет приниматься по итогам майских праздников
Олег ЛЯЛИН
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За реализацию всех этапов отвечает областной Роспотребнадзор.За реализацию всех этапов отвечает областной Роспотребнадзор.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правительство нашего региона разрабатывает план по постепенному снятию ограничений из-за карантина. Руководить процессом будут специалисты из областного Роспотребнадзора. Все ограничения пройдут в три этапа.

На первом работать начнут некоторые предприятия сферы услуг и мелкие торговые точки. В каждой из них установят «порог» максимального числа посетителей. На улицах можно будет заниматься спортом и гулять. Но появляться в местах массового скопления пока еще запрещено.

На втором этапе откроются более крупные торговые площадки, возможно, торговые центры. Образовательные учреждения тоже смогут преступить к работе.

Третий этап подразумевает открытие всех предприятий, магазинов, организаций сферы услуг и точек общественного питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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