В Кирове из аварийного 170-летнего дома не может съехать инвалид-колясочница

10 Май 2020 2020-05-10T13:45:21+03:00

Однако в администрации не спешат с предоставлением жилья

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В доме-памятнике на Свободы, 73, живет женщина, прикованная к инвалидному креслу. Жилье в ужасном состоянии: нет водопровода, заплесневелые стены, свет только в одной комнате.

Новую квартиру женщине уже предлагали, 10 лет назад. Тогда экспертиза признала, что здание на 90% изношено. Но инвалид решила остаться. Не устраивало то, что в здании узкие проходы, высокие ступеньки и автобусная остановка довольно далеко.

Обладательница «гниющего хозяйства» сообщила одному из кировских СМИ, что постановление на предоставление нового жилья есть. Но администрация почему-то новую квартиру не дает. Сейчас женщине помогают волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU