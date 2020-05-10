2020-05-10T10:59:18+03:00
Происшествия

Кировскую область ждут заморозки после 13 мая

Это связано с проходящим холодным фронтом
Олег ЛЯЛИН
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До 13 мая, включительно, в области будет достаточно тепло.До 13 мая, включительно, в области будет достаточно тепло.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Паблик «Любительская метеорология в Кирове» опубликовал прогноз погоды на первую половину новой рабочей недели, которая начнется с 11 мая.

Синоптики-любители все же не огорчают жителей области: существенно температура не снизится. Из-за прохождения холодного фронта, днем воздух прогреется до +14…19 градусов, что не очень холодно. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов. В отдельных районах области возможны грозы.

До среды, 13 мая, на улице все еще будет жарко. Максимальное температурное значение в этот день, по прогнозам - 23 градуса тепла. А вот похолодание и первые заморозки могут начаться уже 14 мая. Так что, возможно, любители садово-огородных работ сильно поторопились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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