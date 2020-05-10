Кировскую область ждут заморозки после 13 мая
Паблик «Любительская метеорология в Кирове» опубликовал прогноз погоды на первую половину новой рабочей недели, которая начнется с 11 мая.
Синоптики-любители все же не огорчают жителей области: существенно температура не снизится. Из-за прохождения холодного фронта, днем воздух прогреется до +14…19 градусов, что не очень холодно. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов. В отдельных районах области возможны грозы.
До среды, 13 мая, на улице все еще будет жарко. Максимальное температурное значение в этот день, по прогнозам - 23 градуса тепла. А вот похолодание и первые заморозки могут начаться уже 14 мая. Так что, возможно, любители садово-огородных работ сильно поторопились.
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ИСТОЧНИК KP.RU