2020-05-10T10:47:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: общее количество зараженных превысило 850 человек

За сутки выявлено 28 новых инфицированных
Олег ЛЯЛИН
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Общее количество зараженных в Кировской области составило 854 человека.Общее количество зараженных в Кировской области составило 854 человека.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 10 мая 2020 года в нашем регионе выявлено 28 человек, которым поставили диагноз «коронавирус». Таким образом, общее количество заболевших COVBD-19 составило 854 человека.

Еще один человек скончался от коронавируса. Это 63-летний мужчина, недавно приехавший из Москвы. В больницу он обратился на следующий день после приезда с приступами удушья. Тест-система и анализы из лаборатории показали положительный результат. Мужчина умер от пневмонии.

Региональный минздрав сообщает, что все пациенты инфекционных госпиталей получают всю необходимую помощь. 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Нуждающихся в аппаратах ИВЛ на сегодняшний день нет.

Кроме того, за сутки из больниц выписаны 27 человек. Все они полностью здоровы. Общее количество выписанных составляет 263 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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