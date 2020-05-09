2020-05-09T17:53:12+03:00
Общество

Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление

Сумеречные лучи раскинулась над регионом
Виктор Карпов
Поделиться:
Солнечные лучи видны на небе из-за рассеяния света. Фото: vk.com/meteokirovСолнечные лучи видны на небе из-за рассеяния света. Фото: vk.com/meteokirov
Изменить размер текста:

В Кировской области запечатлели интересное природное явление. В небе над регионом раскинулись световые столбы. Как рассказали в группе «Любительская Метеорология в Кирове», такое оптическое явление называется «Сумеречные лучи». Масштабное наблюдение было возможным из-за «тени на вышележащей облачности, которая была брошена от вершин кучево-дождевых облаков над Республикой Марий-Эл, некоторые из которых достигали высоты девять километров».

В Кировской области запечатлели интересное природное явление. Фото: vk.com/meteokirov

В Кировской области запечатлели интересное природное явление. Фото: vk.com/meteokirov

- Солнечные лучи видны на небе из-за рассеяния света, - объяснили в группе «Любительская Метеорология». - Воздух кажется нам прозрачным, а лучи света, проходящие сквозь него, невидимы.

СПРАВКА «КП»

Красота природного явления вдохновляла многие народы. Из-за этого в каждой стране оптическое явление имеет свое уникальное наименование: в Германии его называют «Солнце пьет воду», в Голландии «Солнце стоит на ножках», а в Англии природное явление называют это «Лестницей Иакова» или «Лестницей ангелов».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление
75 лет Победы: в Кирове отремонтируют дороги
Сотрудники ФСБ арестовали руководителя офиса энергетической компании
75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов
Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку
Известны сроки окончания учебного года в Кировской области
75-лет Победы: кировчане создали стрит-арт открытки к 9 Мая
Коронавирус в Кирове: 45 новых случаев заражения
75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина