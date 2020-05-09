Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление

9 Май 2020 2020-05-09T17:53:12+03:00

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В Кировской области запечатлели интересное природное явление. В небе над регионом раскинулись световые столбы. Как рассказали в группе «Любительская Метеорология в Кирове», такое оптическое явление называется «Сумеречные лучи». Масштабное наблюдение было возможным из-за «тени на вышележащей облачности, которая была брошена от вершин кучево-дождевых облаков над Республикой Марий-Эл, некоторые из которых достигали высоты девять километров».

В Кировской области запечатлели интересное природное явление. Фото: vk.com/meteokirov

- Солнечные лучи видны на небе из-за рассеяния света, - объяснили в группе «Любительская Метеорология». - Воздух кажется нам прозрачным, а лучи света, проходящие сквозь него, невидимы.

СПРАВКА «КП»

Красота природного явления вдохновляла многие народы. Из-за этого в каждой стране оптическое явление имеет свое уникальное наименование: в Германии его называют «Солнце пьет воду», в Голландии «Солнце стоит на ножках», а в Англии природное явление называют это «Лестницей Иакова» или «Лестницей ангелов».

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ИСТОЧНИК KP.RU