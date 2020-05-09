75 лет Победы: в Кирове отремонтируют дороги

9 Май 2020 2020-05-09T16:23:06+03:00

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Национальный проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию годовщины Великой Победы. В течение всего юбилейного года в Кировской области будут благоустраивать улицы, которые носят имена героев войны или названы в честь ключевых событий 1941 -1945 годов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, сейчас в Кировской области планируют отремонтировать одиннадцать объектов. Дорожные работы уже завершены на улице Победы в поселке Костино и на Динамовском проезде, который ведет к Вечному огню. Следующий этап - благоустройство улицы Павла Садкова в поселке Дороничи. Количество объектов может быть увеличено. Дорожные работы в рамках проекта «Улица Победы» будут продолжаться до конца 2020 года.

Посмотреть, какие объекты попали в программу работ, можно в специальном приложении «Улица Победы». На интерактивной карте можно следить за ходом дорожных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU