2020-05-09T16:40:39+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ арестовали руководителя офиса энергетической компании

Подозреваемого с поличным задержали на станции Киров-Котласский
Виктор Карпов
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По факту коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело. Фото: psut.sledcom.ruПо факту коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело. Фото: psut.sledcom.ru
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46-летний руководитель Подосиновского офиса продаж и обслуживания клиентов Северного отделения Кировского филиала энергетической компании задержан за получение коммерческого подкупа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, подозреваемого задержали с поличным на станции Киров-Котласский. Мужчина получил 310 тысяч рублей от предпринимателя за то, чтобы его объект не отключали от электроэнергии и не принимали никаких мер по нарушениям. По версии следствия, договор купли-продажи был заключен в апреле текущего года.

Сейчас по факту коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело. Следствие проводит проверку. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Кировского филиала энергетической компании: «В отношении данного должностного лица инициировано служебное расследование в связи с подозрением в совершении действий коррупционной направленности. Факт, имеющий признак коррупции, выявлен правоохранительными органами Кировской области в тесном взаимодействии со службой безопасности компании. Подчеркнем, что службой безопасности энергосбытовой компании на регулярной основе среди всех сотрудников ведется системная работа по пресечению возможностей нарушений антикоррупционного законодательства и противодействию злоупотреблениям полномочиями»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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