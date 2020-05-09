75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов
Специальный военный парад прошел в Кирове под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. А солисты «Северной звезды» исполнили песни военных лет.
Солисты «Северной звезды» исполнили песни военных лет. Фото: 43.rosgvard.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кировской области, парад провел личный состав 114-й бригады войск. В нем приняли участие 40 человек. Парадный расчет росгвардейцев во главе со знаменной группой промаршировал под аккомпанемент оркестра. После завершения парада генерал-майор Линар Нигматзянов лично поздравлял ветеранов с Днем Победы и вручал юбилейные медали «75-лет Победы в Великой Отечественной войне».
- Мы преклоняемся перед вашими силой духа и воли, - отметил генерал-майор Линар Нигматзянов. - От имени командования, личного состава и ветеранов желаем вам самого крепкого здоровья, почета и уважения, внимания и заботы близких и долгих лет жизни!
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