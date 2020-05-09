75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов

9 Май 2020 2020-05-09T14:43:32+03:00

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Специальный военный парад прошел в Кирове под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. А солисты «Северной звезды» исполнили песни военных лет.

Солисты «Северной звезды» исполнили песни военных лет. Фото: 43.rosgvard.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кировской области, парад провел личный состав 114-й бригады войск. В нем приняли участие 40 человек. Парадный расчет росгвардейцев во главе со знаменной группой промаршировал под аккомпанемент оркестра. После завершения парада генерал-майор Линар Нигматзянов лично поздравлял ветеранов с Днем Победы и вручал юбилейные медали «75-лет Победы в Великой Отечественной войне».

- Мы преклоняемся перед вашими силой духа и воли, - отметил генерал-майор Линар Нигматзянов. - От имени командования, личного состава и ветеранов желаем вам самого крепкого здоровья, почета и уважения, внимания и заботы близких и долгих лет жизни!

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