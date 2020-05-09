Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку

9 Май 2020 2020-05-09T14:32:35+03:00

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С 10 мая в Кирове в мкр. Чистые пруды перенесут остановку общественного транспорта «Храм Рождества Пресвятой Богородицы». Как рассказали в департаменте городского хозяйства, остановка будет оборудована на улице Чистопрудненской около дома № 12. В управлении заверили, что для пассажиров автобусов это будет не менее удобно, чем прежнее расположение.

- В том районе, где сейчас находится остановка, ведется строительство торгового центра, сообщили департаменте. В дальнейшем здесь организуют подъездные пути со всеми требованиями безопасности дорожного движения. В связи с этим остановка общественного транспорта будет перенесена.

Напомним, что в конце августа 2019 года состоялось открытие путепровода и новой дороги в Чистые пруды, на которой и расположена автобусная остановка. На момент завершения работ торговый центр уже строился. Остается непонятным, почему изначально остановка была организована в неподходящем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU