2020-05-09T14:32:35+03:00
Общество

Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку

Она будет находиться на улице Чистопрудненской около дома № 12
Виктор Карпов
Поделиться:
В Чистых прудах перенесут остановку «Храм Рождества Пресвятой Богородицы». Фото: admkirov.ruВ Чистых прудах перенесут остановку «Храм Рождества Пресвятой Богородицы». Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

С 10 мая в Кирове в мкр. Чистые пруды перенесут остановку общественного транспорта «Храм Рождества Пресвятой Богородицы». Как рассказали в департаменте городского хозяйства, остановка будет оборудована на улице Чистопрудненской около дома № 12. В управлении заверили, что для пассажиров автобусов это будет не менее удобно, чем прежнее расположение.

- В том районе, где сейчас находится остановка, ведется строительство торгового центра, сообщили департаменте. В дальнейшем здесь организуют подъездные пути со всеми требованиями безопасности дорожного движения. В связи с этим остановка общественного транспорта будет перенесена.

Напомним, что в конце августа 2019 года состоялось открытие путепровода и новой дороги в Чистые пруды, на которой и расположена автобусная остановка. На момент завершения работ торговый центр уже строился. Остается непонятным, почему изначально остановка была организована в неподходящем месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Кировской области наблюдали уникальное природное явление
75 лет Победы: в Кирове отремонтируют дороги
Сотрудники ФСБ арестовали руководителя офиса энергетической компании
75-лет Победы: в Кирове росгвардейцы провели военные парады под окнами ветеранов
Из-за нового торгового центра в Кирове перенесут автобусную остановку
Известны сроки окончания учебного года в Кировской области
75-лет Победы: кировчане создали стрит-арт открытки к 9 Мая
Коронавирус в Кирове: 45 новых случаев заражения
75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина