Известны сроки окончания учебного года в Кировской области
Учебный год в Кировской области не будут завершать досрочно. Соответствующее распоряжение появилось на сайте регионального министерства образования.
Напомним, что ранее Минпросвещения РФ рекомендовало досрочно закончить учебный год, но окончательное решение оставили за регионами. В Министерстве образования Кировской области решили закончить год в соответствии с привычным графиком. Так, для школьников с 1 по 8 класс учеба закончится 29 мая, если у них «пятидневка», и 30 мая, если шестидневная учебная неделя. Старшеклассники закончат учебу 5 июня. Сейчас школы работают дистанционно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Всего в Кировской области 826 случаев заражения. Выздоровели 236 человека, четыре пациентов скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU