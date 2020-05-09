Известны сроки окончания учебного года в Кировской области

9 Май 2020 2020-05-09T18:04:31+03:00

Для школьников с 1 по 8 класс учеба закончится 29 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его завершат в соответствии с графиком, определенным региональным правительством

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Учебный год в Кировской области не будут завершать досрочно. Соответствующее распоряжение появилось на сайте регионального министерства образования.

Напомним, что ранее Минпросвещения РФ рекомендовало досрочно закончить учебный год, но окончательное решение оставили за регионами. В Министерстве образования Кировской области решили закончить год в соответствии с привычным графиком. Так, для школьников с 1 по 8 класс учеба закончится 29 мая, если у них «пятидневка», и 30 мая, если шестидневная учебная неделя. Старшеклассники закончат учебу 5 июня. Сейчас школы работают дистанционно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Кировской области 826 случаев заражения. Выздоровели 236 человека, четыре пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU