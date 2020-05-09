75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове
Сегодня страна отмечает великий праздник - День Победы. В управлении культуры города Кирова подготовили специальную онлайн-программу торжества. Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционные праздничные мероприятия перенесли.
Ровно в 12.00 на официальном канале администрации города начнется показ парадов прошлых лет в Кирове, начиная с 1960-х годов. Затем будет запущен шестичасовой видеомарафон: кировчане читают стихи о войне. Кроме того, горожане смогут принять участие в видеоэкскурсии «Киров - город трудовой славы». В завершении программы состоится праздничный концерт, который закончится видео-салютом.
Помимо этого, горожане в 18.00 смогут спеть любимые песни военных лет в онлайн-караоке.
Также организаторы акции «Споемте, друзья!», предлагают присоединиться к онлайн-концерту. Трансляция начнется в 18.00 в официальной группе в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU