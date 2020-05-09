2020-05-09T11:46:07+03:00
Общество

75-лет Победы: где посмотреть праздничную онлайн программу в Кирове

Горожане смогут принять участие в видеоэкскурсии «Киров - город трудовой славы»
Виктор Карпов
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9 мая все жители города смогут посмотреть праздничную онлайн-программу. Фото: Анна Крюкова9 мая все жители города смогут посмотреть праздничную онлайн-программу. Фото: Анна Крюкова
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Сегодня страна отмечает великий праздник - День Победы. В управлении культуры города Кирова подготовили специальную онлайн-программу торжества. Напомним, что из-за пандемии коронавируса традиционные праздничные мероприятия перенесли.

Ровно в 12.00 на официальном канале администрации города начнется показ парадов прошлых лет в Кирове, начиная с 1960-х годов. Затем будет запущен шестичасовой видеомарафон: кировчане читают стихи о войне. Кроме того, горожане смогут принять участие в видеоэкскурсии «Киров - город трудовой славы». В завершении программы состоится праздничный концерт, который закончится видео-салютом.

Помимо этого, горожане в 18.00 смогут спеть любимые песни военных лет в онлайн-караоке.

Также организаторы акции «Споемте, друзья!», предлагают присоединиться к онлайн-концерту. Трансляция начнется в 18.00 в официальной группе в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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