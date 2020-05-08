Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов

8 Май 2020 2020-05-08T18:32:00+03:00

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Кировская прокуратура занялась вопросом сокращения межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, ранее, в связи с распространением коронавируса, ОАО «КПАТ» приняло решение о сокращении шести автобусных маршрутов внутри Кировской области. Сделано это было без всякого сопутствующего решения регионального Минтранспорта. Прокуратура посчитала, что порядок прекращения перевозок был нарушением со стороны организации, учтя при этом возможные «негативные последствия и социальную напряженность». К слову, жители региона действительно возмущались по этому поводу, а кировский юрист Ярослав Михайлов даже подавал в полицию заявление на Дениса Пырлога, бывшего тогда еще главой КПАТа, за сокращение рейсов Киров - Победилово.

Нынешнему и.о. гендиректора компании объявили предостережение о «недопустимости нарушения закона», и изложили сопутствующие требования. Контроль за их исполнением возложен на областную прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU