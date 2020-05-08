2020-05-08T17:50:47+03:00
Общество

28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе

В области ведут реставрацию городских и региональных трасс
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В 2020 году в регионе должны восстановить 135 км дорог. Фото: kirovreg.ruВ 2020 году в регионе должны восстановить 135 км дорог. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

В Кировской области продолжают ремонтировать дороги. В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе должны восстановить 135 км дорог, причем так, чтобы они соответствовали названию проекта. По сообщению местного минтранспорта, на этой неделе должны отремонтировать 24 участка в городской агломерации и еще четыре - на региональной сети.

По отчету правительства области, в Кирове сейчас ремонтируют следующие улицы: Дзержинского, Комсомольскую, Производственную, Ленинградскую, Заречную, Азина, Победы, Горбачева, Павла Садакова, Кирова, Спортивную, Октябрьскую, Горького, Молодой Гвардии, четвёртый Северный переулок и Химический переулок. Дорогу фрезеруют, устраивают выравнивающий слой. тротуары, ставят бортовые камни. Еще несколько участков - ул. Новая, проезд от проспекта Строителей между д.№21 и №23, 2-й въезд в Дороничи, Динамовский проезд - уже готовы к сдаче.

В Кирово-Чепецке продолжают ремонтировать следующие участки дорог: от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево», от автодороги по пр. Кирова до улицы Ленина, 60; от дороги по улице В.Набережная до улицы Ленина, 60/3. Также с 1 мая начался ремонт трассы по улице Заводской.

На региональной сети ремонтируют следующие участки:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;

- Киров - Советск - Яранск;

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики в Фаленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заинтересовалась КПАТ из-за сокращения автобусных маршрутов
28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе
За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» благоустроил площадку у памятника маршалу Коневу в г. Кирове и обеспечил праздничную подсветку мемориала
В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
В Кировской области построят 6 новых детских садов
Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей
В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина
В Кировской области автомобиль ИЖ вылетел с трассы
В Кирове девятого мая пройдут «сплошные проверки» водителей
Кировские предприниматели продолжают выходить на одиночные пикеты
У кировского леса появился новый хозяин
Коронавирус в Кирове: почти 200 человек побороли болезнь
«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль
В Кирове четыре отремонтированные дороги должен принять заказчик
Коронавирус заставил пилотажную группу «Русь» перенести свое выступление в Кирове
Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах
Как похудеть и омолодиться с помощью простой воды
Глава «Россетей» и губернатор Тульской области проинспектировали завершение работ по созданию мемориального комплекса героям-энергетикам
В Кировской области в поселке Климковка сгорели семь домов
Кировский юрист требует бесплатно раздавать маски населению
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
В Кировской области от укусов клещей пострадали 412 человек
Кировчане возмущены состоянием пруда в парке им. Кирова
В общественных местах Кирова появятся дезинфицирующие кабины
В Кирове две машины не поделили один из самых оживленных перекрестков города
В Кирове мотоциклистов ждут массовые проверки
В Кировской области водитель «шестерки» влетел во встречный «УАЗик»