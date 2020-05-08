28 участков кировских дорог должны отремонтировать на этой неделе

8 Май 2020 2020-05-08T17:50:47+03:00

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В Кировской области продолжают ремонтировать дороги. В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе должны восстановить 135 км дорог, причем так, чтобы они соответствовали названию проекта. По сообщению местного минтранспорта, на этой неделе должны отремонтировать 24 участка в городской агломерации и еще четыре - на региональной сети.

По отчету правительства области, в Кирове сейчас ремонтируют следующие улицы: Дзержинского, Комсомольскую, Производственную, Ленинградскую, Заречную, Азина, Победы, Горбачева, Павла Садакова, Кирова, Спортивную, Октябрьскую, Горького, Молодой Гвардии, четвёртый Северный переулок и Химический переулок. Дорогу фрезеруют, устраивают выравнивающий слой. тротуары, ставят бортовые камни. Еще несколько участков - ул. Новая, проезд от проспекта Строителей между д.№21 и №23, 2-й въезд в Дороничи, Динамовский проезд - уже готовы к сдаче.

В Кирово-Чепецке продолжают ремонтировать следующие участки дорог: от улицы Ленина до ж/д переезда «Боево», от автодороги по пр. Кирова до улицы Ленина, 60; от дороги по улице В.Набережная до улицы Ленина, 60/3. Также с 1 мая начался ремонт трассы по улице Заводской.

На региональной сети ремонтируют следующие участки:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;

- Киров - Советск - Яранск;

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики в Фаленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU