За неделю мошенники похитители 3,5 миллиона рублей у жителей Кировской области

8 Май 2020 2020-05-08T17:08:46+03:00

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Об очередном случае массового дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвами злоумышленников стали 19 человек.

Всем потерпевшим звонили из «банка». К пострадавшим обращались по имени-отчеству, что сразу вызывало доверие. Злоумышленники представлялись менеджерами финансовой организации. Они рассказывали, что с банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы этого не допустить, мошенники просили сообщить персональные банковские реквизиты. После того, как доверчивые кировчане передавали свои данные, с их счетов списывались все деньги.

Одной из жертв мошенников стал 74-летний пенсионер из Кирова. Мужчина поверил «сотрудникам службы безопасности банка» и перевел на указанный ими счет 211 тысяч рублей. После чего «менеджеры» перестали выходить на связь.

В общей сумме злоумышленники похитили 3,5 миллиона рублей у жителей области.

Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают личности злоумышленников.

Полицейские призывают граждан не верить незнакомцам, сообщающим о проблемах с банковскими счетами. Не следует и переводить деньги на «безопасные счета». В действительности таких услуг банки не предоставляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU