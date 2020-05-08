В Киров привезли около 300 килограммов зараженных киви

8 Май 2020 2020-05-08T15:47:35+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора выявили тутовую щитовку в свежей партии фруктов. 296 килограммов киви привезли из Ирана. Как оказалось, опасный вредитель был в нежизнеспособном состоянии.

Тутовая щитовка - это коварный вредитель многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности.

В ведомстве сообщили, что «зараженные плоды не представляют серьезной опасности, согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории ЕАЭС».Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU