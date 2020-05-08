2020-05-08T15:11:17+03:00
Общество

В Кировской области построят 6 новых детских садов

Работы должны завершиться до конца года
Алина Сашина
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Новые детские сады построят к августу.Новые детские сады построят к августу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Главы районов недавно отчитались правительству области о текущем состоянии строек объектов. Так как пандемия коронавируса не стала преградой для работ, процесс идет достаточно быстро.

Детский сад в Оричах закупил мебель и оборудование и достроил ясли. Фаленки и Мураши начинают благоустраивать территорию и оформлять здание внутри, а Кирово-Чепецк – завершать строительство бассейна. Советск и Котельнич тоже не отстают. Первые готовят документы для объявления аукциона, вторые – устанавливают кровлю и занимаются облицовкой фасада.

Заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов сообщил, что сейчас ведется поиск дополнительных средств для постройки новых школ и садиков:

- Кировская область направила в Министерство просвещения РФ заявку на строительство еще трех образовательных организаций. Но выделят региону федеральные средства или нет, сегодня во многом зависит от выполнения планов по завершению строительства текущих объектов. И особое внимание необходимо обратить на получение лицензий на образовательную деятельность.

Напомним, что к августу строительство объектов должно закончиться, чтобы учреждения получили лицензии и приняли детей к началу следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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