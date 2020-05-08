2020-05-08T13:20:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировский малый и средний бизнес получит пять миллионов рублей

Такую сумму выделили на поддержку МСП, пострадавшим от коронавируса
Маргарита Акагиева
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Деньги пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектов МСП, пострадавших от коронавируса.Деньги пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектов МСП, пострадавших от коронавируса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В помощь кировскому малому и среднему бизнесу выделили более пяти миллионов рублей. Такое распоряжение выпустило правительство РФ. Всего на страну выделили два миллиарда рублей, и распределили эти средства по регионам.

На Кировскую область пришлось 5200,7 тысяч рублей. Деньги пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектов МСП, пострадавших от коронавируса. Распоряжение вышло 30 апреля, и в течение 30 рабочих дней с этого момента с регионом должны заключить соглашение о предоставлении этой субсидии.

Кировские предприниматели и впрямь пострадали от закрытия организаций из-за карантина. Напомним, что уже два бизнесмена вышли к зданию правительства области на одиночные пикеты с требованием открыть салоны красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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