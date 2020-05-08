2020-05-08T12:57:36+03:00
Происшествия

В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина

На улице Кооперативная в огне сгорели семь домов
Виктор Карпов
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Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие дома. Фото: 43.mchs.gov.ruИз-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие дома. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Один человек погиб в крупном пожаре в деревне Климковка. Напомним, что мы сообщали о возгорании. Оно произошло 7 мая в деревянном жилом доме на улице Кооперативной. Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие дома на улице Беляева. В результате пожара сгорели четыре жилых дома, два нежилых и один дачный домик. На момент написания новости не было данных о пострадавших или погибших.

Сегодня СК по Кировской области сообщил, что в 16.00 спасатели при разборе завалов обнаружили тело 48-летнего мужчины.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту трагедии, которая поможет установить причины возгорания и смерти мужчины. По результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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