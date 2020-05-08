В пожаре в деревне Климковка Белохолуницкого района погиб мужчина
Один человек погиб в крупном пожаре в деревне Климковка. Напомним, что мы сообщали о возгорании. Оно произошло 7 мая в деревянном жилом доме на улице Кооперативной. Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие дома на улице Беляева. В результате пожара сгорели четыре жилых дома, два нежилых и один дачный домик. На момент написания новости не было данных о пострадавших или погибших.
Сегодня СК по Кировской области сообщил, что в 16.00 спасатели при разборе завалов обнаружили тело 48-летнего мужчины.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту трагедии, которая поможет установить причины возгорания и смерти мужчины. По результатам примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU