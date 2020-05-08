В Кировской области автомобиль ИЖ вылетел с трассы
На трассе в Кировской области опрокинулся автомобиль ИЖ-21261-030. Об этом рассказали в пресс-службе по Кировской области.
В четверг, 7 мая, в 10.05 в Белохолуницком районе ИЖ-21261-030 под управлением 37-летнего водителя вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. В результате происшествия пострадал 48-летний мужчина-пассажир. Ему понадобилась помощь врачей. Как отмечают в Госавтоинспекции, водитель «ИЖа» был трезв. Причины аварии выясняются.
Еще одно ДТП произошло в Кирове на улице Щорса. Водитель Toyota RAV4 при повороте налево сбила встречный мотоцикл Suzuki под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии последний получил травмы.
Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы
Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU