2020-05-08T12:04:38+03:00
Происшествия

В Кировской области автомобиль ИЖ вылетел с трассы

Пассажиру понадобилась помощь врачей
Виктор Карпов
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За прошедшие 7 мая на территории Кировской области произошло два ДТП. Фото: vk.com/gibdd43За прошедшие 7 мая на территории Кировской области произошло два ДТП. Фото: vk.com/gibdd43
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На трассе в Кировской области опрокинулся автомобиль ИЖ-21261-030. Об этом рассказали в пресс-службе по Кировской области.

В четверг, 7 мая, в 10.05 в Белохолуницком районе ИЖ-21261-030 под управлением 37-летнего водителя вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась. В результате происшествия пострадал 48-летний мужчина-пассажир. Ему понадобилась помощь врачей. Как отмечают в Госавтоинспекции, водитель «ИЖа» был трезв. Причины аварии выясняются.

Еще одно ДТП произошло в Кирове на улице Щорса. Водитель Toyota RAV4 при повороте налево сбила встречный мотоцикл Suzuki под управлением 46-летнего мужчины. В результате аварии последний получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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