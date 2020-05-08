2020-05-08T11:54:59+03:00
Общество

В Кирове девятого мая пройдут «сплошные проверки» водителей

Сотрудники Госавтоинпекции будут останавливать все транспортные средства
Виктор Карпов
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«Сплошные проверки» пройдут 9 мая в Ленинском районе. Фото: Булатов Алексей«Сплошные проверки» пройдут 9 мая в Ленинском районе. Фото: Булатов Алексей
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В Кирове 9 мая пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 9 мая в Ленинском районе. В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Помимо этого, на улицы города выйдут специальные мотоэкипажи ДПС. Сотрудники ведомства будут проверять водителей мотоциклов.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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