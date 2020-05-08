Коронавирус в Кирове: почти 200 человек побороли болезнь

8 Май 2020 2020-05-08T12:17:46+03:00

На утро 8 мая в регионе выявили еще 41 заболевшего коронавирусом жителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас в регионе выздоровело уже 188 жителей

Изменить размер текста: A A

В Кировской области коронавирус выявили еще у 41 жителя региона. Число выздоровевших пациентов, однако, также продолжает расти, и даже превышает число зараженных - накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 45 человек.

Таким образом, по информации на 8 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 781 случай заражения коронавирусом;

- 188 пациентов выздоровели;

- 4 человека умерли;

- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 2100 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;

- 1535 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

По сообщению оперштаба, сейчас состояние пациентов разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Заболевших, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, нет. Все больные получают необходимое лечение.

В инфекционном стационаре на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева открыли еще 100 коек для пациентов с коронавирусом. Напомним, помимо него сейчас в нашем регионе развернуто еще три стационара для лечения заболевших: на базе областной инфекционной больницы, местного кожвендиспансера и Талицкого детского санатория.

ИСТОЧНИК KP.RU