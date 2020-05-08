Коронавирус в Кирове: почти 200 человек побороли болезнь
В Кировской области коронавирус выявили еще у 41 жителя региона. Число выздоровевших пациентов, однако, также продолжает расти, и даже превышает число зараженных - накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 45 человек.
Таким образом, по информации на 8 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:
- 781 случай заражения коронавирусом;
- 188 пациентов выздоровели;
- 4 человека умерли;
- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;
- более 2100 исследований на коронавирус проведено в регионе за последние сутки;
- 1535 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
По сообщению оперштаба, сейчас состояние пациентов разной степени тяжести, но преимущественно удовлетворительное. Заболевших, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, нет. Все больные получают необходимое лечение.
В инфекционном стационаре на базе Кировской областной психиатрической больницы им. Бехтерева открыли еще 100 коек для пациентов с коронавирусом. Напомним, помимо него сейчас в нашем регионе развернуто еще три стационара для лечения заболевших: на базе областной инфекционной больницы, местного кожвендиспансера и Талицкого детского санатория.
ИСТОЧНИК KP.RU