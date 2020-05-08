В Кирове четыре отремонтированные дороги должен принять заказчик

8 Май 2020 2020-05-08T08:28:20+03:00

Дороги в Кирове ремонтируют преимущественно в ночное время, когда на улицах практически нет транспорта. Фото: admkirov.ru

Подрядчик продолжает работы еще на 19 участках

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В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова 7 мая 2020 года подвели первые итоги работ по ремонту дорог в текущем году.

Как отметили в ведомстве, в областном центре ремонт трасс на Динамовском проезде, 4-м Северном переулке, 2-м въезде в поселок Дороничи и улице Новой в микрорайоне Радужный практически завершен. Их готовят к сдаче заказчику.

- На объектах уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, установлен бордюрный камень, - пояснили в УДПИ. - Сейчас берутся пробы дорожного полотна для проведения лабораторного анализа на соответствие материалов требованиям ГОСТ.

На 19 участках дорог ремонт продолжается. Так на улицах Дзержинского и Производственной укладывают выравнивающий слой асфальтобетона. На Комсомольской фрезеруют дорожное полотно. На улицах Молодой Гвардии, Азина и Горького должны начать укладывать верхний слой асфальта.

В УДПИ уточнили, что на всех участках, где идет ремонт, установлены информационные таблички и знаки, запрещающие остановку транспорта.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными и не создавать препятствий для работы спецтехники, - напомнили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU