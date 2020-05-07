Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах

7 Май 2020 2020-05-07T19:04:34+03:00

По утверждению группы оперштаба, за неделю они обработали аж более семи с половиной тысяч домов в регионе. Фото: vk.com/coronavirus43

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В Кировской области продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом. Ну, на отчетах, по крайней мере, потому что население этих самых мер не очень замечает. Так, в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области» появилось сообщение о том, что за неделю в 7600 многоквартирных домах региона прошла санобработка. 94 управляющих компании с 27 апреля по 3 мая, по сообщению группы, обрабатывала подъезды, лифты, двери, поручни и прочие места. 51 организация провела обработку придомовых территорий… В общем, заботятся, берегут нас как могут.

Только вот в комментариях почти тут же собрались возмущенные кировчане и набросали целый список адресов, где не отметился ни один сотрудник УК. Улицы Октябрьский проспект, Зеленая, Сурикова, Свердлова - это только те районы, чьи жители успели высказать свое негодование. Ленинской УК в комментариях досталось немало пинков.

- Как всегда, филонит, - высказалась в адрес организации одна из жительниц города. - Октябрьский, 64, не было никаких обработок.

- У нас Ленинская УК, всегда сами моем подъезды, - подхватила другая. - Сейчас тоже сами жильцы всю обработку проводят, кто как может или как хочет.

Ну а пока горожане выясняют, «был ли мальчик», напоминаем, что управляющие компании обязали регулярно дезинфицировать общедомовое имущество в многоквартирных домах. А чтобы они могли это делать, им даже подарили пульверизаторы. Распоряжение организациям, к слову, поступило аж месяц назад - 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU