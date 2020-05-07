2020-05-07T19:04:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах

Горожане сообщили целый список адресов, по которым никто не наведывался вопреки указаниям
Ася Сорина
Поделиться:
По утверждению группы оперштаба, за неделю они обработали аж более семи с половиной тысяч домов в регионе. Фото: vk.com/coronavirus43По утверждению группы оперштаба, за неделю они обработали аж более семи с половиной тысяч домов в регионе. Фото: vk.com/coronavirus43
Изменить размер текста:

В Кировской области продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом. Ну, на отчетах, по крайней мере, потому что население этих самых мер не очень замечает. Так, в группе «Коронавирус. Оперштаб Кировской области» появилось сообщение о том, что за неделю в 7600 многоквартирных домах региона прошла санобработка. 94 управляющих компании с 27 апреля по 3 мая, по сообщению группы, обрабатывала подъезды, лифты, двери, поручни и прочие места. 51 организация провела обработку придомовых территорий… В общем, заботятся, берегут нас как могут.

Только вот в комментариях почти тут же собрались возмущенные кировчане и набросали целый список адресов, где не отметился ни один сотрудник УК. Улицы Октябрьский проспект, Зеленая, Сурикова, Свердлова - это только те районы, чьи жители успели высказать свое негодование. Ленинской УК в комментариях досталось немало пинков.

- Как всегда, филонит, - высказалась в адрес организации одна из жительниц города. - Октябрьский, 64, не было никаких обработок.

- У нас Ленинская УК, всегда сами моем подъезды, - подхватила другая. - Сейчас тоже сами жильцы всю обработку проводят, кто как может или как хочет.

Ну а пока горожане выясняют, «был ли мальчик», напоминаем, что управляющие компании обязали регулярно дезинфицировать общедомовое имущество в многоквартирных домах. А чтобы они могли это делать, им даже подарили пульверизаторы. Распоряжение организациям, к слову, поступило аж месяц назад - 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане негодуют из-за отсутствия санобработки в многоквартирных домах
Как похудеть и омолодиться с помощью простой воды
Глава «Россетей» и губернатор Тульской области проинспектировали завершение работ по созданию мемориального комплекса героям-энергетикам
В Кировской области в поселке Климовка сгорели семь домов
Кировский юрист требует бесплатно раздавать маски населению
Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно
В Кировской области от укусов клещей пострадали 412 человек
Кировчане возмущены состоянием пруда в парке им. Кирова
В общественных местах Кирова появятся дезинфицирующие кабины
В Кирове две машины не поделили один из самых оживленных перекрестков города
В Кирове мотоциклистов ждут массовые проверки
В Кировской области водитель «шестерки» влетел во встречный «УАЗик»