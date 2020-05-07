2020-05-07T17:04:35+03:00
Происшествия

В Кировской области в поселке Климовка сгорели семь домов

Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие постройки
Виктор Карпов
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Огнем уничтожено четыре жилых дома. Фото: 43.mchs.gov.ruОгнем уничтожено четыре жилых дома. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Сегодня, 7 мая, в крупном пожаре на улице Кооперативная в поселке Климомка Белохолуницкого района сгорели семь домов. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Кировской области, в 11.40 в деревянном жилом доме начался пожар. Из-за сильного ветра огонь моментально перекинулся на ближайшие дома на улице Беляева.

Сотрудники МЧС быстро прибыли на место происшествия. Спасателям в 15.32 удалось потушить пожар. Но за это время огонь успел уничтожить четыре жилых дома, два нежилых здания и один дачный домик. Сведений о погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 48 человек и 19 единиц техники.

Спасателям в 15.32 удалось потушить пожар. Фото: 43.mchs.gov.ru

Спасателям в 15.32 удалось потушить пожар. Фото: 43.mchs.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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