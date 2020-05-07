2020-05-07T16:15:50+03:00
Общество

В Кировской области от укусов клещей пострадали 412 человек

Одно из насекомых, принесенных на исследование, оказалось переносчиком энцефалита
Виктор Карпов
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За последнюю неделю в больницы обратились более 300 кировчан.За последнюю неделю в больницы обратились более 300 кировчан.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кировской области потеплело и, как следствие, активизировались клещи. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в текущем году от укусов клещей пострадали 412 человек, в том числе 115 детей. За последнюю неделю в больницы обратились более 300 кировчан, в одном из исследованных клещей обнаружен возбудитель вирусного энцефалита.

Специалисты ведомства отмечают, что основной пик активизации клещей приходится на май-июнь. Также жителям напоминают, что в Кировской области эти насекомые являются переносчиками вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза.

ВАЖНО

Напоминаем, если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области».

Если окажется, что вы все-таки «подцепили» одну из переносимых инфекций, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врач назначит вам нужные лекарства для профилактики и медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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