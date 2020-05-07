В Кирове две машины не поделили один из самых оживленных перекрестков города

7 Май 2020 2020-05-07T14:02:25+03:00

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В Кирове на одном из самых оживленных перекрестков города столкнулись ГАЗель и ВАЗ-2114. Авария произошла около 13.30, местом встречи стал поворот на мост по улице Воровского.

По словам очевидцев, «четырнадцатая» ехала прямо по улице Воровского и попыталась проскочить на мигающий желтый сигнал светофора. В момент выезда на перекресток для нее загорелся «красный». ГАЗель же, невзирая на препятствие, поехала на свой разрешающий сигнал, поворачивая с улицы Попова. Ни один, ни второй участник аварии вовремя затормозить не успели, и в результате легковушка влетела прямо в грузовичок, у которого от удара отвалился передний бампер.

Сейчас на месте аварии уже образуется пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU