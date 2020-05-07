В Кирове мотоциклистов ждут массовые проверки

7 Май 2020 2020-05-07T12:48:07+03:00

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В Кирове пройдут массовые проверки мотоциклистов на состояние алкогольного опьянения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, на патрулирование выйдут специальные мотоэкипажи ДПС.

Сегодня, 7 мая, сотрудники Госавтониспекции выехали на дороги города на четырех мотоциклах. Специальные рейды направлены на предупреждение аварийности в регионе. Особое внимание уделено скутеристам, водителям мопедов и мотоциклов.

Сообщается, что сотрудники проверили готовность мотоэкипажей: мотоциклы прошли необходимое техническое обслуживание, а личный состав провел тренированные заезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU