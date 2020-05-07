В Кировской области водитель «шестерки» влетел во встречный «УАЗик»

7 Май 2020 2020-05-07T12:30:29+03:00

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В среду, 6 мая, на трассе в Фаленском районе произошла авария. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Утром в 6.15 в на трассе Фаленки-Уни столкнулись ВАЗ-21060 и УАЗ-3303. 30-летний водитель «шестерки» потерял управление. Машина вылетела на встречку и врезалась в УАЗ-3303 под управлением 52-летнего водителя. В результате аварии водитель ВАЗ-21060 получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых три человека получили травмы

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU