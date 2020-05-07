2020-05-07T14:03:30+03:00
Общество

В Кирове паводок идет на спад

Вода в реке убыла на 2 сантиметра
Виктор Карпов
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Паводок стал самым продолжительным за последние 22 года. Фото: admkirov.ruПаводок стал самым продолжительным за последние 22 года. Фото: admkirov.ru
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Уровень Вятки у города Кирова составил +420 сантиметров от нулевого поста. За прошедшие сутки вода в реке убыла на 2 сантиметра. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города Кирова.

Специалисты ведомства рассказали, что пик паводка в Кирове пройден. Его максимальное значение составило 422 см от нулевого поста, это средний показатель за последние несколько лет. Максимальный пик зафиксирован в 2017 году на отметке +490 сантиметров от нулевого поста, в 2018 уровень реки доходил до 463 сантиметров, а в 2019 году вода поднялась на 331 сантиметра.

Отмечается, что паводок стал самым продолжительным за последние 22 года. Он длился 40 дней.

Сейчас затопленной остается улица Лесозаводская от моста через реку Хлыновку, а также улица Луначарского в районе дома № 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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