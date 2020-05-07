Кировчане могут бесплатно заказать портреты героев войны

7 Май 2020 2020-05-07T14:19:47+03:00

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Жители Кировской области, у которых есть фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны, смогут бесплатно заказать их портреты .

Как рассказали в правительстве Кировской области, заказать портрет можно по электронному адресу: pobeda75@csr43.ru. К письму необходимо приложить фото фронтовика, написать его фамилию, имя, отчество, воинское звание и годы жизни. Также для получения портрета нужно указать адрес и имя, куда нужно доставить портрет.

Заламинированные портреты изготовят и доставят бесплатно. Отмечается, что качество портрета будет зависеть от предоставленной фотографии. Заявки принимаются с 6 по 7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU