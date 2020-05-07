Кировская область присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T09:57:47+03:00

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Песенный марафон «Наш День Победы» стартовал в Приволжском федеральном округе 25 апреля. Он объединил 14 регионов в единый ансамбль. Участники марафона исполняют композицию Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Сегодня, 7 мая, Кировская область принимает эстафету у Республики Чувашии.

Как рассказали в правительстве Кировской области, съемки прошли у мемориала «Вечный огонь» - места памяти героев войны на набережной реки Вятка. Песню исполнили артисты народного вокального ансамбля «Дивертисмент», руководитель фольклорного ансамбля «Слобода» Ирина Холманских, солист Вятской филармонии Константин Юдичев, лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального искусства Ирина Беляева и игроки команды КВН «Вятка».

-Для меня участие в этом проекте - огромная честь и ответственность, - поделился своим впечатлением капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев. - Ни минуты не размышлял, когда узнал о съемках. С возрастом начинаешь понимать, что не все в этой жизни измеряется деньгами, особенно то, что называется патриотизмом. Это чувство настоящего, народного единения не скачаешь в интернете, не купишь в магазине. Я рад, что смог внести свой скромный вклад в этот проект.

В ролике кировчане, как и другие регионы-участники, рассказали о вкладе своих земляков в приближение Великой Победы. В годы войны на фронт ушло почти 600 тысяч жителей Кировской области, более 250 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений. Более 200 кировчан стали Героями Советского Союза.

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ИСТОЧНИК KP.RU