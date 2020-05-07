Мошенники похитили 83 тысячи рублей у пенсионерок из Кировской области

7 Май 2020 2020-05-07T09:36:38+03:00

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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УВМД по Кировской области. Жертвами злоумышленников стали две пенсионерки Зуевского района. Женщины поверили в «бонусы от банка». Пенсионерки рассказали, что получили сообщения в социальных сетях. В них говорилось, что «в честь своего юбилея банк дарит своим клиентам деньги, я уже получила, если хочешь получить деньги и ты, то перейди по ссылке». Доверчивые женщины переходили на сайт где указывали свои реквизиты карты, в том числе код безопасности. После этого со счета потерпевших списались все сбережения. В общей сумме пенсионерки лишились 83 тысяч рублей.

По фактам кражи возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU