Кировчане споют «День Победы» с балконов своих домов
Вечером 9 мая Киров запоет голосами своих жителей. Городская администрация предлагает населению присоединиться к всероссийской акции «Песня Победы» в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Кировчанам предлагают песней почтить память тех, кто отдал свои жизни за Победу. Для этого нужно сделать следующее: 9 мая, в 19.00, выйти на балкон своей квартиры или своего дома с портретами своих родственников и близких - участников войны. И всем вместе спеть легендарную песню «День Победы».
Акция пройдет единовременно по всей России. Вся страна дружно почтит этой песней память погибших в борьбе за Великую Победу.
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ИСТОЧНИК KP.RU