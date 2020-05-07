Кировчане споют «День Победы» с балконов своих домов

7 Май 2020 2020-05-07T09:06:27+03:00

Кировчанам предлагают песней почтить память тех, кто отдал свои жизни за Победу. Фото: admkirov.ru

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Вечером 9 мая Киров запоет голосами своих жителей. Городская администрация предлагает населению присоединиться к всероссийской акции «Песня Победы» в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Кировчанам предлагают песней почтить память тех, кто отдал свои жизни за Победу. Для этого нужно сделать следующее: 9 мая, в 19.00, выйти на балкон своей квартиры или своего дома с портретами своих родственников и близких - участников войны. И всем вместе спеть легендарную песню «День Победы».

Акция пройдет единовременно по всей России. Вся страна дружно почтит этой песней память погибших в борьбе за Великую Победу.

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ИСТОЧНИК KP.RU