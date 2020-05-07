В Кирове восстановят стершуюся пластиковую разметку

7 Май 2020 2020-05-07T07:50:54+03:00

На некоторых участках она не продержалась и сезона

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В ближайшие дни в Кирове начнут наносить дорожную разметку. На центральных улицах - из пластика, на второстепенных - с помощью краски.

Как рассказали в пресс-службе администрации, сейчас действуют два контракта по нанесению разметки. Первый из них на 8 млн рублей заключен с «Гордормостстроем», который выбрал в качестве субподрядчика «Кировсигнал». Работы по нему планируют завершить к 15 июля.

Второй контракт на 26 млн рублей действует с 2019 года. Подрядчик ООО «Вектор» должен был нанести пластиковую разметку, но не справился с объемом работ. Кроме того, в некоторых местах разметка не продержалась и сезона. Поэтому работу компании не оплатили. В текущем году «Вектор» будет восстанавливать по гарантии ранее нанесенную разметку и наносить новую.

Всего в городе помимо линий, планируют нанести пластиковую разметку на более чем 620 пешеходных переходов, а лакокрасочную - на 500.

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ИСТОЧНИК KP.RU