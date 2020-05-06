МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области

6 Май 2020 2020-05-06T17:35:32+03:00

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Завтра, 7 мая, ожидается теплая, но ветреная погода. Воздух прогреется до +15…+20 градусов. Будет пасмурной, к вечеру возможны дожди. По прогнозу Кировского ЦГМС в регионе ожидаются порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU