В Кирове после конфликта одного из приятелей увезли в больницу

6 Май 2020 2020-05-06T18:01:48+03:00

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Следком по Кировской области завершил расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следователям удалось установить, что 20 ноября прошлого года произошел конфликт между двумя пьяными кировчанами. Одному из них 17, а другому 18 лет. Для выяснения отношений молодые люди вышли в подъезд. 17-летний обвиняемый выхватил из кармана нож и ударил своего приятеля. После чего убежал с места преступления. Очевидцы разборки вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Молодого человека срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи разыскали 17-летнего обвиняемого. Молодой человек полностью признал свою вину. Обвинительное заключение направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU