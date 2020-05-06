Кировская область освобождена от уплаты 1,5 млрд госдолга

6 Май 2020 2020-05-06T18:05:26+03:00

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Правительство РФ скорректировало график выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В текущем году субъекты полностью освобождаются от погашения долга. Таким образом Кировская область сохранит 1,5 миллиарда рублей. Отмечается, что деньги, которые освободятся в 2020 году направят на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.

- Сумма 1,5 миллиарда рублей будет оставлена в регионе, - рассказала министр финансов региона Лариса Маковеева. - Но на федеральном уровне еще нет порядка, как это будет происходить, он разрабатывается.

Отметим, что долг все же придется выплатить. С 2021 по 2024 год эта сумма необходимо выплачивать по 5 процентов от задолженности, а с 2025 по 2029 год остаток нужно будет погасить равными долями.

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ИСТОЧНИК KP.RU